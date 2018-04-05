Омскому врио губернатора вынесли представление из-за нарушений лесного законодательства

ОМСК, 5 апреля. /ТАСС/. Прокуратура вынесла представление временно исполняющему обязанности губернатора Омской области Александру Буркову из-за массовых нарушений лесного законодательства со стороны главного управления лесного хозяйства региона, в том числе низкого уровня лесоустройства (мероприятия, направленные на обеспечение рационального использования леса), сообщил ТАСС в четверг старший помощник прокурора области Дмитрий Павленко.

Журналист из Омской области на форуме Общероссийского народного фронта в Калининграде 2 марта рассказала президенту Владимиру Путину о проблеме "черных лесорубов" в регионе, где лесной фонд составляет более 6 млн гектаров. Позже Бурков рассказал, что в регионе в 70% лесов более десяти лет не проводилось лесоустройство, поэтому легальный бизнес, не понимая объемы и качество древесины на участках, неохотно занимается лесозаготовками, а их место занимают незаконные вырубщики.

"В Омской области есть проблема отсутствия актуальных лесоустроительных данных, что способствует массовым нарушениям лесного законодательства Главным управлением лесного хозяйства Омской области. Прокуратура вынесла представление врио губернатора региона об устранении нарушений в данной сфере", - рассказал Павленко.

В качестве примера он привел заключенный в 2014 году между лесхозом и коммерческой организацией договор по разработке леса на севере Омской области. "Соглашение было подписано на 40 м3 в год, при этом использовались устаревшие данные по лесоустройству. На следующий год выяснилось, что у леса совершенно другие характеристики, и в нарушение процедуры лесхоз заключил допсоглашение уже на 3968 м3 древесины в год", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, отсутствие актуальных данных по лесоустройству в таких случаях нарушает права других организаций. "Зная реальные объемы пригодной к заготовке древесины на участке, они могли принять участие в торгах. Это также могло увеличить поступления в бюджет области", - подчеркнул представитель прокуратуры. В главном управлении лесного хозяйства Омской области ТАСС не смогли предоставить оперативный комментарий о причинах и последствиях низкого уровня лесоустройства в регионе.

Ранее Бурков сообщил, что Омская область тратит на защиту леса значительно больше средств, чем получает в бюджет. По его словам, объем бюджетных начислений за использование лесных ресурсов в 2017 году составил 122 млн рублей, при этом регион на исполнение полномочий в сфере лесопользования истратил 216 млн рублей.