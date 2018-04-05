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Статус ТОР в 2018 году может получить еще один моногород в Красноярском крае

Сибирь
5 апреля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Градообразующим предприятием Зеленогорска является электрохимический завод

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Стела на въезде в Зеленогорск

Стела на въезде в Зеленогорск

© Виталий Иванов/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в 2018 году может получить Зеленогорск (моногород Красноярского края), сообщил ТАСС врио губернатора региона Александр Усс. Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, заявлял, что Зеленогорск может получить этот статус во второй половине 2018 года.

"Да, безусловно, они сохраняются (планы по созданию ТОР в 2018 году - прим. ТАСС). Там были вещи, связанные с нормативными требованиям. По Железногорску мы их решили, и по Зеленогорску практически тоже", - сказал Усс, добавив, что в Зеленогорске планируются "очень серьезные инвестиции со стороны профильной компании ТВЭЛ (структура "Росатома")".

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В феврале этого года статус ТОР получил Железногорск (Красноярский край), также имеющий статус моногорода.

Зеленогорск - моногород в Красноярском крае, в этом населенном пункте проживают около 60 тысяч человек. Градообразующим предприятием является электрохимический завод, который входит в структуру "Росатома".

ТОР - экономическая зона, где действуют льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие привилегия. Создавать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных ТОР для организации несырьевого производств в декабре 2013 года предложил президент России Владимир Путин.

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