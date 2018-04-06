Суд в Бурятии передал в Росимущество почти четыре тонны краденого нефрита

ТАСС, 6 апреля. Октябрьский районный суд Улан- Удэ поддержал иск прокуратуры и передал в Росимущество почти четыре тонны краденого нефрита стоимостью свыше 12,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокурор Баунтовского района обратился в суд с заявлением о признании нефрита общим весом 3,87 тонны бесхозяйным имуществом и его передаче в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Бурятия для дальнейшего распоряжения. <...> Решением Октябрьского районного суда Улан-Удэ заявление прокурора удовлетворено в полном объеме", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в феврале 2014 года в Бурятии возбудили уголовное дело после хищения нефрита общим весом 3,87 тонны. Однако предварительное следствие по данному уголовному делу приостановили на неопределенный срок, так как не установили подозреваемого по этому делу и собственника изъятого нефрита, права на партию минерала никто не заявил. При этом экспертиза установила, что рыночная стоимость изъятого камня превышает 12,8 млн рублей.

Республика Бурятия находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно там добывают более 270 тонн этого камня. При этом часть минералов контрабандисты пытаются вывозить в Китай, прежде всего через пограничные переходы в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Эта деятельность незаконна, так как нефрит включен в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз.

В Китае и странах Юго-Восточной Азии нефрит называют "зеленым золотом" и "священным камнем". Цена минерала в КНР может составлять до $1000 за килограмм в зависимости от качества. Из России нефрит можно вывозить только по лицензии.