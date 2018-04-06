Более 200 работников "Улан-Удэстальмоста" приостановили работу из-за долгов по зарплате

ТАСС, 6 апреля. Более 200 работников завода "Улан-Удэстальмост" написали заявление о приостановке работы из-за невыплаты им зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия.

"202 из 547 работников написали заявление о приостановлении трудовой деятельности на весь период до выплаты заработной платы", - говорится в сообщении. По данным аппарата республиканского омбудсмена, при этом на заводе продолжают работать отдельные цеха, продукция готовится к отгрузке. В штатном режиме работает и котельная, которая также отапливает поселок Зеленый. Уведомление о проведении забастовки в администрацию не поступало.

Ранее предприятие посетила омбудсмен Юлия Жамбалова. По итогам ее посещения будут направлены обращения в прокуратуру и государственную инспекцию по труду для проведения проверки и принятия мер реагирования. 4 апреля после публикаций в региональных СМИ Следственное управление СК РФ по Республики Бурятия начало доследственную проверку, в ходе которой будут проверены сведения о нарушении трудовых прав работников. По результатам проверки будет принято соответствующее правовое решение.

Завод "Улан-Удэстальмост", расположенный в столице Бурятии, в последнее время находится в сложной ситуации из- за отсутствия заказов. Ранее попытки оказать помощь предприятию предпринимал экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын, он обращался к РЖД с просьбой снизить тарифы для провозки продукции "Улан-Удэстальмоста". В письме к руководству РЖД Наговицын отмечал, что завод необходимо сохранить, в том числе для реализации в будущем проекта БАМ-2. Само предприятие в прошлом году начало постепенно уходить от монопроизводства и осваивать изготовление продукции для золотодобывающей отрасли.

"Улан-Удэстальмост" - крупнейшее предприятие по производству мостовых металлоконструкций в Сибири и на Дальнем Востоке, основанное в 1973 году. Его производственная мощность составляет 360 тыс. тонн металлоконструкций в год.