Рейс авиакомпании S7 из Омска в Москву задержан на 14 часов из-за повреждения самолета

ОМСК, 6 апреля. /ТАСС/. Вылет рейса 168 авиакомпании S7 из Омска в Москву задержан на 14 часов из-за неисправности самолета, сообщили в пятницу ТАСС в справочной аэропорта Омск-Центральный. Воздушное судно было повреждено при погрузке пассажира на инвалидной коляске.

"Рейс 168 в Москву задерживается до 21:00 (18:00 мск) из-за технической неисправности самолета", - сообщили в справочной.

Самолет должен был покинуть сибирский город в 7:05 (4:05 мск). В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что причиной задержки рейса стал повреждение воздушного судна Airbus A321 амбулифтом при погрузке в самолет пассажира с ограниченными возможностями. По данному факту Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения воздушного законодательства и контролирует соблюдение прав 136 пассажиров рейса.