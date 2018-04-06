В населенные пункты Сибири, которым грозит паводок, направят оперативные группы МЧС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Оперативные группы МЧС направят в населенные пункты Сибири, Урала и Дальнего Востока, которым угрожает паводок, для противодействия возможным подтоплениям. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС со ссылкой на начальника центра Сергея Диденко.

"В каждый населенный пункт, где в соответствии с прогнозом предполагается подтопление, за два-три дня должна прибыть оперативная группа МЧС и взять на себя организаторскую функцию в помощь главе или старосте", - привели в пресс-службе слова Диденко, сказанные им на селекторном совещании с руководителями главков МЧС в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Группы должны совместно с представителями местных властей обследовать опасные участки, проверить работу систем связи и технических средств оповещения, маршруты эвакуации, состояние пунктов временного размещения людей, уточнить места проживания наиболее уязвимых групп населения, кому требуется дополнительная помощь, подчеркнул начальник СРЦ.

В пресс-службе сообщили агентству, что в этом году серьезный паводок возможен в Сибири. Обилие талых вод и склоновых стоков, которое ожидается при повышении дневных температур, в течение ближайшей недели вновь может осложнить гидрологическую обстановку в центральной части Сибири и подтопить населенные пункты. Еще не растаял снег в горах на Урале. На Дальнем Востоке из-за маловодья особых проблем не ждут, отметили в СРЦ.

Паводок в регионах

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в населенных пунктах остаются подтопленными 247 участков. Также подтопило дорогу в Топчихинском районе региона. Как сообщили в "Алтайавтодоре", причиной стало поднятие уровня воды в реке Алей, временно на участке дороги ограничено движение.

В соседней Туве в пострадавшем от паводка поселке Каа-Хем за минувшие сутки откачали более 3,5 тыс. кубометров воды. Здесь подтоплены 14 домов и три участка, где проживают 52 человека.

В Хакасии специалисты МЧС и Гидрометцентра провели авиаразведку для оценки запаса снега в горах. Визуальный осмотр и предварительные данные замеров показывают, что запасы снега в горах немного ниже средних многолетних значений.

"Уровни воды в реках будут зависеть от того, насколько быстро снег будет таять. Если дни будут теплые, а ночи - холодные, то весь снег сойдет постепенно, не принеся никакого ущерба. Осложниться обстановка может в случае резкой оттепели с сильными осадками", - пояснил начальник отдела Гидрометцентра Хакасии Александр Чепурной.