Отставка Тулеева не скажется на помощи отшельнице Агафье Лыковой в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Помощь таежной отшельнице-староверке Агафье Лыковой, живущей в лесах Хакасии, оказывают и курируют сотрудники заповедника "Хакасский", она не останется без поддержки после отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.

Тулеев, будучи главой соседнего с Хакасией Кузбасса, на протяжении многих лет шефствовал над Лыковой, оказывал ей помощь - периодически с территории области к ней летали вертолеты с провизией.

"Так исторически сложилось, что сотрудники заповедника "Хакасский", где живет Лыкова, регулярно ей помогают. Вся помощь проходит через заповедник, через него ей направляют посылки, организуют помощь волонтеров", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники посещают заимку отшельницы до нескольких раз в месяц. Ее курируют и от русской православной старообрядческой церкви, от нее с Лыковой в тайге постоянно находится помощник.

Ранее ТАСС сообщал, что глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что запретил полеты авиации в заповедник к староверке-отшельнице.

О Лыковой

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, обнаруженных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое детей кроме Агафьи, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Долгие годы семья жила в тайге, сейчас 73-летняя отшельница проживает в государственном природном заповеднике "Хакасский". Староверке неоднократно предлагали переехать в более комфортные условия - в село или город.

Отставка Тулеева

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.