В Иркутске создана комиссия для расследования инцидента с ранением школьника на уроке

ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Департаментом образования Иркутска создана комиссия для расследования несчастного случая, в результате которого ученик 9 класса школы № 7 получил ножевое ранение, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По результатам работы комиссии будет дана оценка действиям учителя, на уроке которого произошёл инцидент, а также проанализирован пропускной режим [в школе]", - сказали в пресс-службе.

В мэрии отметили, что безопасность во всех иркутских школах и детсадах обеспечивается в соответствии с требованиями действующего законодательства: установлены тревожная и пожарная сигнализации, системы видеонаблюдения, ограждение по периметру территории. "Кроме этого, везде имеются ночные сторожа, в дневное время охрану осуществляют частные охранные предприятия и вахтеры. На их рабочих местах организуются как плановые, так и внеплановые инструктажи о порядке действий в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации", - говорится в ответе на запрос агентства.

После случаев нападения в школах в Перми и Бурятии в начале этого года в иркутских образовательных учреждениях были проведены профилактические беседы с преподавателями и детьми. "Представителями департамента образования проводятся внезапные проверки пропускного режима и работы системы видеонаблюдения в учреждениях, тревожных кнопок. Школам рекомендовано усилить контроль за входными группами, провести внеплановые учения и тренировки по эвакуации из зданий", - отметили в пресс-службе.

Состояние школьника

Ранее сообщалось, что в четверг в иркутской школе № 7 подростка ранил одноклассник, игравший перочинным ножом во время уроки информатики. Ребенка госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую больницу, он был прооперирован. По данным полиции, поступок был совершенно не преднамеренно: ребята были друзьями и пытались скрыть этот инцидент.

В пресс-службе Минздрава региона ТАСС уточнили, что по состоянию на утро пятницу пострадавший по-прежнему находится в реанимации, его состоянием стабильное, средней степени тяжести. Характер ранения не уточняется.

СК проводит доследственную проверку на предмет возможной халатности по стороны сотрудников школы.