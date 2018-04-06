Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иркутске создана комиссия для расследования инцидента с ранением школьника на уроке

Сибирь
6 апреля, 10:08 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, апреля. /ТАСС

В четверг подросток получил ножевое ранение от одноклассника, игравшего перочинным ножом

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Департаментом образования Иркутска создана комиссия для расследования несчастного случая, в результате которого ученик 9 класса школы № 7 получил ножевое ранение, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По результатам работы комиссии будет дана оценка действиям учителя, на уроке которого произошёл инцидент, а также проанализирован пропускной режим [в школе]", - сказали в пресс-службе.

Смотрите также

Как решить проблему безопасности в школах

В мэрии отметили, что безопасность во всех иркутских школах и детсадах обеспечивается в соответствии с требованиями действующего законодательства: установлены тревожная и пожарная сигнализации, системы видеонаблюдения, ограждение по периметру территории. "Кроме этого, везде имеются ночные сторожа, в дневное время охрану осуществляют частные охранные предприятия и вахтеры. На их рабочих местах организуются как плановые, так и внеплановые инструктажи о порядке действий в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации", - говорится в ответе на запрос агентства.

После случаев нападения в школах в Перми и Бурятии в начале этого года в иркутских образовательных учреждениях были проведены профилактические беседы с преподавателями и детьми. "Представителями департамента образования проводятся внезапные проверки пропускного режима и работы системы видеонаблюдения в учреждениях, тревожных кнопок. Школам рекомендовано усилить контроль за входными группами, провести внеплановые учения и тренировки по эвакуации из зданий", - отметили в пресс-службе.

Состояние школьника

Ранее сообщалось, что в четверг в иркутской школе № 7 подростка ранил одноклассник, игравший перочинным ножом во время уроки информатики. Ребенка госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую больницу, он был прооперирован. По данным полиции, поступок был совершенно не преднамеренно: ребята были друзьями и пытались скрыть этот инцидент.

Смотрите также

Девятиклассника ранили ножом в Иркутске из-за баловства на уроке

СК подозревает в халатности сотрудников школы в Иркутске, где ранен девятиклассник

Подросток, раненный ножом в иркутской школе, перенес операцию

Получивший ножевое ранение в школе Иркутска подросток пытался скрыть инцидент

В пресс-службе Минздрава региона ТАСС уточнили, что по состоянию на утро пятницу пострадавший по-прежнему находится в реанимации, его состоянием стабильное, средней степени тяжести. Характер ранения не уточняется.

СК проводит доследственную проверку на предмет возможной халатности по стороны сотрудников школы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
4
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
5
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
6
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
7
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости