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В Новосибирске кадровый резерв госслужбы пополнят победители регионального конкурса

Сибирь
6 апреля, 10:25 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, апреля. /ТАСС

Заочный этап конкурса пройдет в апреле, а имена 30 лучших управленцев назовут в конце мая

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НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Первый региональный конкурс на получение места в кадровом резерве государственной службы, объявленный врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, начался в Новосибирске в пятницу. Он продлится до конца мая, по его итогам будет выбрано 30 победителей, которые смогут пополнить ряды новосибирских госслужащих, сообщила в пресс-центре ТАСС в руководитель областного департамента организации управления и государственной гражданской службы Валентина Дудникова.

"Наш конкурс задуман с целью выявить и поддержать наиболее перспективных и талантливых управленцев, готовых к решению сложных задач в интересах региона. Кроме того, мы хотим с помощью этого конкурса развить управленческий потенциал в людях. Заочный этап конкурса пройдет в апреле, а подведение итогов, где будут названы имена 30 победителей, состоится в конце мая", - сказала Дудникова.

По словам заместителя директора по научной работе Сибирского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Ольги Симагиной, опыт Новосибирска может быть полезен для других регионов. "Мы первые, кто сформировал свой региональный конкурс для поддержки управленцев, и мы надеемся, что, многое из того, что будет сделано в его рамках, возможно, перейдет в федеральные форматы", - отметила она.

Как уточнила Дудникова, в конкурсе может участвовать любой человек в возрасте от 25 до 50 лет, проработавший хотя бы год на руководящей должности. Конкурсанты будут проходить анкетирование, видеоинтервью, психологические тесты, а также различные задания на проверку управленческих компетенций.

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