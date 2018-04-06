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В Новосибирске открылся первый реабилитационный центр для инвалидов по слуху и зрению

Сибирь
6 апреля, 11:08 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, апреля. /ТАСС

В учреждении будут проходить в том числе занятия с привлечением специально обученных собак

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НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Первый за Уралом комплексный реабилитационный и досуговый центр "Со-творение" для помощи людям с комбинированной инвалидностью, прежде всего для слепых, слепоглухих и глухих людей, официально открылся в Новосибирске в пятницу. Как сказала журналистам начальник городского департамента по социальной политике Ольга Незамаева, новая площадка поможет в социализации людей с ограниченными возможностями.

"Это не просто реабилитационный центр, куда люди приходят и чем-то занимаются, восстанавливают свое здоровье. В результате программы люди смогут нормально жить, социализироваться, принимать участие в жизни общества. Это наша первая задача - предоставить равные возможности людям", - сказала Незамаева.

В новом центре будут работать три основных площадки. На одной из них разместится творческая мастерская. На учебной площадке появится театральная студия, изостудия и музыкальный класс, а в реабилитационной зоне можно будет не только заниматься спортом, но и лечиться с помощью канистерапии, то есть с использованием специально отобранных и обученных собак. По словам специалистов, общение с животными поможет людям с нарушениями зрения снизить тревожность и лучше понять окружающий мир.

Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, расчетная стоимость этого проекта составила почти 10 млн рублей. Теперь ежедневно в центр смогут приходить до 22 пациентов, что составит почти 5,5 тыс. посещений в год. Второй подобный центр собираются открыть в сентябре 2018 года.

На сегодняшний день в Новосибирске проживает 2171 человек с сочетанной патологией слуха и зрения, из них 107 - это дети и подростки до 18 лет. Инвалидов по слуху - 1387 человек, инвалидов по зрению - 548 человек.

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