На Алтае намерены развивать производство сыворотки для заменителя молока для новорожденных

БАРНАУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Алтайского края намерены запустить в регионе проект по созданию производства деминерализованной подсырной сыворотки - сырья для заменителя молока для новорожденных, которое выпускает единственный производитель такого продукта с полным циклом в РФ - компания "Инфаприм". Об этом договорились в пятницу на рабочей встрече в Москве губернатор региона Александр Карлин и владелец компании Алексей Лысяков, сообщили в пресс-службе администрации края.

"Учитывая большие объемы подсырной сыворотки, получаемые в крае, губернатор и руководитель компании согласились с необходимостью организовать производство деминерализованной подсырной сыворотки в регионе. Особенности реализации проекта стороны обсудят на отдельном совещании с привлечением бизнес-структур края. Основная деятельность "Инфаприм" - производство заменителя женского молока, а главный его компонент - деминерализованная подсырная сыворотка, для производства которой применяются инновационные технологии, а сама она импортируется", - говорится в сообщении.

В администрации края пояснили, что проблема импортозамещения в области детского питания, в первую очередь, для детей до трех лет, одна из основных в пищевой промышленности страны, и от ее решения во многом зависит здоровье детей. Губернатор рассказал Лысякову об ассортименте продуктов детского питания, которые производят в крае. По словам руководителя региона, предприятия располагают практически неограниченным потенциалом сырья для увеличения объемов и расширения ассортимента.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, по итогам 2017 года на предприятиях края произвели более 21 тыс. тонн подсырной сыворотки.

Алтайский край одним из первых регионов в РФ принял госпрограмму по развитию производства продукции для детей - она рассчитана до 2020 года. Выпуск детских молочных продуктов питания по итогам 2017 года увеличился на 5,3%. В регионе действует предприятие "Модест", которое занимается выпуском более 20 наименований молочных продуктов для детей - в 2017 году выпуск продукции превысил 2,6 тыс. тонн, что в два с половиной раза выше уровня 2010 года.

Завод "Инфаприм" расположен в городе Истра Московской области, выпускает детское питание Nutrilak, "Фемилак", "Лактамил". Объем производства - 5-6 тыс. тонн в год. Это единственная российская компания - производитель заменителя женского молока на основе полного технологического цикла.