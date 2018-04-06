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Уровень воды в реках Алтая снижается, подтоплений домов нет

Сибирь
6 апреля, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Спасатели прогнозируют наиболее сложную ситуацию в Турочакском, Чойском, Шебалинском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районе

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Стабильное снижение уровня воды на всех реках наблюдается в Республике Алтай. До критических отметок, когда вода подтапливает населенные пункты, в разных точках региона остается от 0,4 метра до 6,7 метра. Вместе с тем об окончании весеннего половодья в регионе говорить еще рано, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"В республике до критических отметок уровня воды - от 40 до 670 см. Подтопление домов и домовладений талыми водами не наблюдается. На контроле - паводковая обстановка в трех муниципальных образованиях: Усть-Канский, Онгудайский и Турочакский районы. Вблизи поселка Дмитриевка ледовый затор на реке Бия, но уровень воды не повышается", - сказали в ведомстве.

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Наиболее сложная паводковая обстановка, по прогнозам спасателей, сложится в Турочакском, Чойском, Шебалинском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах. В готовности для проведения аварийно-спасательных работ от регионального главка МЧС сформированы пять оперативных групп - в общей сложности 63 человека и 14 единиц техники. В Турочакском районе работает группа спасателей - там в пятницу для слежения за ситуацией привлекли беспилотник. В общей сложности готовы к реагированию на ЧС более 1,3 тыс.специалистов МЧС и 475 единиц техники.

Последние два года паводковая ситуация в Горном Алтае была стабильной, но в 2014 году регион пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Тогда пострадали более 43,5 тыс. человек, были разрушены 222 км дорог, 235 мостов, в 97 населенных пунктах было подтоплено более 7,5 тыс. жилых домов. На выплаты пострадавшим из федерального бюджета было направлено почти 1,9 млрд рублей, а 1,4 млрд рублей республика получила на капремонт жилья. Общий ущерб был оценен в 6,5 млрд рублей.

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