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Алтайский край за 12 лет получил более 56 млрд руб. господдержки для аграриев

Сибирь
6 апреля, 15:39 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 6, апреля. /ТАСС

Средства направлены на модернизацию, развитие элитного семеноводства и племенного животноводства

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БАРНАУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Господдержка сельхозтоваропроизводителям и аграрным территориям Алтайского края за последние 12 лет составила 56 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Александра Карлина, который участвует в расширенном заседании Агробизнесклуба в Москве.

"Объемы производства сельхозпродукции с начала реализации нацпроекта поддержки АПК выросли в 1,6 раза. Качественно улучшить ситуацию позволили новые подходы к господдержке - с 2006 года на развитие сельского хозяйства и аграрных территорий в крае государство выделило более 56 млрд рублей. Значительная часть ресурсов направлена на технологическую модернизацию отрасли, развитие элитного семеноводства и племенного животноводства", - сказал Александр Карлин.

По словам губернатора, серьезный импульс был дан молочному и мясному скотоводства, которые президент РФ Владимир Путин назвал в качестве ориентиров. По госпрограммам значительные ресурсы направляются именно на развитие этой отрасли. Карлин подчеркнул, что сохранение несвязанной поддержки и молочных субсидий позволило в крае применять дифференцированный подход и выравнивать экономические условия для ведения сельского хозяйства в различных почвенно-климатических зонах. При выплате такой субсидии в регионе делают акцент на засушливых территориях.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Алтайский край одним из первых в стране начал перечислять средств господдержки аграриям. С начала года крестьяне, по данным администрации региона, получили уже 1,45 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Региону на 34% увеличен лимит поддержки на привлечение льготных краткосрочных кредитов - выделено уже 447 млн рублей из , что может помочь привлечь в этом году кредиты в объеме 8,3 миллиарда рублей - это в два раза больше 2017 года.

По предварительным данным, посевы сельхозкультур в 2018 году останутся на уровне 2017 года - это 5,4 млн гектаров. Яровой сев составит 4,8 млн гектаров, 160 тыс. гектаров засеяно озимыми. Аграрная отрасль - основная для Алтайского края, обладающего самой большой пашней в стране в 6,5 млн гектаров.

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