Омская область в 2018 году направит на 37% больше средств для привлечения медиков на село

ОМСК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область в 2018 году направит на подъемные выплаты медицинским работникам, переехавшим в сельские районы, 89,5 млн рублей, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Стороженко. Это на 37% больше, чем в предыдущем году.

"В 2017 году на выплаты врачам, трудоустроившимся на селе, было выделено 65 млн рублей из областного и федерального бюджета. В 2018 году к врачам добавились еще фельдшеры, а сумма была увеличена на 24,5 млн рублей", - сообщил Стороженко.

Он рассказал, что в регионе действует целый комплекс мероприятий для привлечения медиков в сельские районы. "С этого года помимо программы "Земский доктор", в рамках которой врачи, трудоустраивающиеся в районные больницы, получают по 1 млн рублей [подъемных], заработала программа "Земский фельдшер", по которой фельдшеры получают по 500 тыс. рублей. Всех их мы по большей части обеспечиваем арендным жильем. Есть районы, где нам в этом помогают главы", - рассказал Стороженко.

Он отметил, что регион также активно работает с молодежью. "Еще со школы администрация должна вести своих выпускников и мотивировать на возвращение в родное село", - считает министр. С этого года студентам-медикам, обучающимся на целевой основе, правительство Омской области будет платить дополнительную стипендию в размере 3 тыс. рублей - на эти цели было выделено в 2018 году 5 млн рублей. "Такой студент после получения диплома должен отработать в больнице или поликлинике, с которой заключен договор, не менее трех лет", - подчеркнул Стороженко.

Проблема обеспечения кадрами сельских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) остается актуальной для Омской области. В регионе, северная часть которого покрыта тайгой, а дороги зачастую непроходимые из-за снегопадов, распутья или весеннего паводка, в деревнях находятся 808 ФАПов, из которых 245 не укомплектованы медиками. В эти населенные пункты раз в неделю приезжают врачи, которые осматривают население и проводит процедуры.

В деревнях с населением до 100 человек с 2011 года создано 459 домовых хозяйств для повышения доступности медицинской помощи. Социально активных людей обучают навыкам оказания первой помощи при внезапных, опасных для жизни заболеваниях, несчастных случаях, травмах и отравлениях до момента прибытия медиков. Они обеспечены мобильной связью, необходимыми приборами и аптечками первой помощи.