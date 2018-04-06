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Из Омска в Москву вылетел рейс, задержанный из-за повреждения самолета амбулифтом

Сибирь
6 апреля, 23:52 UTC+3 ОМСК ОМСК 6, апреля. /ТАСС

По расписанию самолет должен был вылететь в 07:05 по местному времени

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ОМСК, 6 апреля. /ТАСС/. Рейс 168 авиакомпании S7, задержанный в Омске на 19 часов из-за повреждения самолета амбулифтом при погрузке пассажира на инвалидной коляске, вылетел в Москву, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Омск- Центральный.

"Рейс 168 вылетел в Москву в 02:23 (23:23 мск). По расписанию самолет должен был вылететь в 07:05 (04:05 мск)", - уточнили в справочной.

Как ранее сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, причиной задержки рейса стало повреждение воздушного судна Airbus A321 амбулифтом при погрузке в самолет пассажира с ограниченными возможностями. В СК РФ уточнили, что устройство повредило внутреннюю сторону проема входной двери, после чего командир экипажа принял решение отложить выполнение рейса до осмотра воздушного судна специалистами.

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