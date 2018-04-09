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Подростка, получившего ножевое ранение в школе в Иркутске, перевели из реанимации в палату

Сибирь
9 апреля, 8:35 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, апреля. /ТАСС

Ученика девятого класса 5 апреля ранил одноклассник, игравший во время урока перочинным ножом

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© Руслан Шамуков/ТАСС

ИРКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Подростка, получившего в Иркутске во время урока ножевое ранение от одноклассника, перевели из реанимации и общую палату. Об этом сообщил в понедельник ТАСС главврач Иркутской городской Ивано-Матренинской больницы Владимир Новожилов.

"Мальчик поправляется, на выходных он был переведен из реанимации в палату, сейчас продолжает лечение в отделении. Возможно, к концу недели будет выписан", - сказал он.

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По словам Новожилова, в результате инцидента подросток получил внутренне повреждение легкого, ему была проведена торакоскопическая операция (без хирургических надрезов). "Последствий для его здоровья эта ситуация иметь не будет", - считает главврач.

Ранее сообщалось, что 5 апреля ученика девятого класса школы № 7 в Иркутске ранил одноклассник, игравший перочинным ножом во время урока информатики. Школьника доставили в городскую Ивано-Матренинскую больницу. По данному факту проводятся служебная и доследственная проверки.

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