В поисках снежного барса ученые провели экспедицию в двух районах Забайкалья

ЧИТА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Группа ученых, в состав которой вошли представители благотворительного проекта "Мир вокруг тебя" и иркутского регионального фонда "Снежный барс", с 4 по 9 апреля провела экспедицию в Кыринском и Акшинском районах Забайкальского края в поисках ирбиса - редкого вида диких кошек. Об этом в понедельник корр. ТАСС сообщил участник экспедиции Тумэн Цырендашиев.

"В ходе экспедиции были проведены осмотр местности и сбор биоматериала, установлены фотоловушки. Работа по сбору и анализу материалов будет продолжена", - сказал Цырендашиев.

Ирбис или снежный барс - крупный хищник из семейства кошачьих. Он преимущественно обитает в горах Центральной Азии. Данные о том, что это животное встречается в Забайкалье, были и раньше, но носили скорее случайный характер.

"Последние зафиксированные сведения об этом краснокнижном животном датированы февралем 2006 года. Тогда охотники сообщили о нахождении снежного барса в бассейне реки Бальджа Кыринского района. Сотрудники Сохондинского заповедника в течение трех дней отслеживали следы пары снежных барсов, которые значительно отличались от следов рыси или других крупных хищников", - добавили в дирекции заповедника.

Ученые предполагают, что на территории Хэнтей-Чикойского нагорья, часть которого расположена в России, а часть - в Монголии, может существовать обособленная популяция снежного барса.

Снежный барс остается малоизученным видом диких кошек. Популяция ирбиса катастрофически мала - по данным на начало XXI века, она составляла от четырех до семи тысяч особей. Хищник внесен в Красную книгу России, охота на него запрещена.