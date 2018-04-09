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Новосибирск станет первым городом, где заработает система "умных" светофоров

Сибирь
9 апреля, 9:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, апреля. /ТАСС

В проект планируют инвестировать около 100 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Новая система управления дорожным движением заработает в Новосибирске, решить проблему пробок в городе планируется за счет появления на перекрестках "умных" светофоров. Об этом сообщили в понедельник в пресс-центре мэрии.

"На проблемных перекрестках будут установлены "умные" светофоры, способные анализировать трафик движения, и в случае заторов переключать светофор таким образом, чтобы делать улицу "зеленой", - говорится в сообщении.

Выполнять проект будет компания "СофтЛайн Трейд", предприятие готово инвестировать в проект около 100 млн рублей. По словам генерального директора компании Руслана Белоусова, они разработали систему управления дорожным движением, и Новосибирск станет первым городом, в котором она будет внедрена. В муниципалитете ожидают, что проект будет запущен до конца года, сначала "умное" управление появится на улице Семьи Шамшиных в центре города.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске разработана и реализуется программа "Умный город", которая предусматривает внедрение инновационных технологий для создания комфортной среды, в том числе и интеллектуальное управление транспортом. Также в рамках этой программы в дорожной сфере внедряется "умная" система остановок, а в области ЖКХ и энергосбережения вводится система, автоматически регулирующая подачу тепла в помещение.

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