Сибирские ученые планируют создать принтер по металлу и керамике вместе с предприятием ОПК

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Ученые Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН создали опытный образец 3D-принтера для изготовления металлических деталей - они планируют доработать технологию, чтобы печатать изделия не только из металла, но и из керамики. Индустриальным партнером готово выступить предприятие "Институт прикладной физики", которое выпускает оборонную и гражданскую продукцию, рассказал ТАСС научный руководитель ИАиЭ СО РАН Анатолий Шалагин.

"Наш институт разработал 3D-принтер по металлу, сделан опытный образец - изготовление деталей на таком 3D-принтере у нас в стране реализовано впервые. В России закуплено много иностранного оборудования для аддитивных технологий, но особый интерес представляют отечественные разработки. Принтером заинтересовался Институт прикладной физики (АО "ИПФ", выпускает оборонную и гражданскую продукцию - прим. ТАСС) - он готов стать индустриальным партнером и финансировать разработку", - рассказал Шалагин.

По словам ученого, предприятие заинтересовалось принтером в плане выпуска гражданской продукции - с его помощью оно сможет печатать детали для своих производств, в том числе из керамических материалов.

Новосибирское АО "Институт прикладной физики" выпускает неуправляемые авиационные ракеты и снаряды для постановки ложных целей, среди гражданской продукции - рентген- аппараты. Контрольный пакет акций принадлежит НПО "Курганприбор", частью акций владеет концерн "Калашников".