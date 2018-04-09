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Новосибирская область получила 10 млрд рублей для рефинансирования госдолга

Сибирь
9 апреля, 10:32 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, апреля. /ТАСС

За месяц долг региона снизился на 1 млрд рублей

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НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Новосибирская область привлекла по итогам размещенных региональным Минфином аукционов 10 млрд рублей кредитов для рефинансирования государственного долга. Об этом сообщил в понедельник на аппаратном совещании в областном правительстве врио министра финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

"Мы размещали 7 марта аукционы на 10 млрд рублей на привлечение кредитных ресурсов для рефинансирования государственного долга. Сегодня можно констатировать, что эти аукционы полностью состоялись. Мы упаковали кредитный портфель, чтобы обеспечивать рефинансирование государственного долга по достаточно низкой цене", - сказал Голубенко.

Ставка по кредитам составила 8,25% - ключевая ставка Центробанка РФ плюс 1%. "Большую часть лотов - 18 из 20 - взял Газпромбанк, по 500 млн рублей - банк "Левобережный" и банк "Акцепт", - отметил Голубенко.

Согласно данным из долговой книги Новосибирской области, госдолг региона на 1 апреля снизился за месяц ровно на 1 млрд рублей, до 46,136 млрд.

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