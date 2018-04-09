Паводок в регионах Сибири: "большая вода" еще впереди

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Весеннее половодье продолжает подтапливать населенные пункты Сибирского федерального округа (СФО). Осложнение паводковой ситуации в ряде сибирских регионов ожидается ближе к середине апреля - после прихода тепла и вскрытия рек, сообщили ТАСС представители региональных властей и ГУ МЧС.

Критические уровни не пройдены

В Алтайском крае, где половодье в этом году уже затронуло 115 населенных пунктов, новая волна паводка ожидается к выходным. "Когда будут подъемы выше критических, сейчас сказать сложно. Все зависит от погоды: если будет ... тепло, а снегозапасы еще довольно значительные, особенно в предгорных районах, то уровни [воды] будут подниматься быстро. По прогнозу, к выходным потепление до плюс 15 -18 градусов, снег начнет таять более интенсивно, и уровни начнут подниматься", - рассказала ТАСС начальник отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт.

В Иркутской и Кемеровской области осложнение паводковой ситуации ожидается в середине апреля, после вскрытия рек. В поселке Хомутово под Иркутском уже подтоплено порядка 30 приусадебных участков - спасатели оказывают помощь местным жителям, которые сами осложнили ситуацию, разрушив дренажную систему, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кемеровской области, где в зоне подтопления могут оказаться около 18,4 тыс. человек в 67 населенных пунктах, регион полностью готов к началу паводка и к предотвращению развития ситуации по наихудшему сценарию. Ежедневно на юге области группа контроля обследует русла рек, оценивает состояние ледового покрова, выявляет затороопасные участки, в том числе с помощью беспилотников.

В Красноярском крае, в городе Минусинск, где в минувшее воскресенье поднялся уровень воды в реке Минусинка, оказались подтоплены выезды из города в сторону села Городок. "В настоящее время ситуация стабилизировалась, уровень воды в реке снижается, работы по отсыпке искусственной дамбы в районе транспортной развязки, а также откачка талых вод с пониженных участков города продолжаются", - отметили в мэрии города.

К паводку готовы, проблем не ожидается

Как сообщил в понедельник на аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области мэр города Анатолий Локоть, в Новосибирске не прогнозируются ЧС, связанные с паводком. "Противопаводковые мероприятия выполняются по плану, в срок. Снежный покров фактически сошел на [сети] рек, первую волну паводка в Новосибирске мы пройдем мягко, без каких-либо ситуаций тревожных", - сказал глава города. На контроле коммунальных служб находятся 42 пункта, которые могут попасть в зону подтопления.

В Омской области также сохраняется спокойная гидрологическая обстановка. Как рассказал замначальника главного управления региональной безопасности, начальник управления безопасности населения и территорий региона Станислав Горячкин, осенью не было обильных дождей, уровень грунтовых вод низкий, поэтому чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в регионе не ожидается. "Понятно, что будут какие-то подтопления, но те высокие уровни воды, которые наблюдались последние три года и создавали значительный риск, особенно на севере области, гидромет пока не прогнозирует", - заявил он.