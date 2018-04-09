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Новосибирская область экспортировала по железной дороге более 200 тыс. тонн зерна

Сибирь
9 апреля, 12:48 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, апреля. /ТАСС

В 2017 году в регионе собрали более 3 млн тонн зерновых

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НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Более 200 тыс. тонн зерна вывезли в 2017 году на экспорт из Новосибирской области железнодорожным транспортом. Об этом сообщил в понедельник на аппаратном совещании замминистра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

В прошлом году аграрии Новосибирской области собрали рекордный урожай - более 3 млн тонн зерновых, и столкнулись с трудностями при вывозе зерна на экспорт из-за больших объемов продукции и нехватки транспорта. В декабре 2017 года вступило в силу постановление о субсидировании затрат РЖД на перевозку зерна по льготным тарифам.

"Всего железнодорожным транспортом вывезено 325 тыс. тонн зерна, в том числе на экспорт - 210 тыс. тонн. По соглашению с "ОЗК-Юг" (Объединенная зерновая компания) 100 тыс. тонн зерна проплачено и вывезено. Сейчас ведется работа по внесению изменений в постановление [о субсидировании расходов РЖД на перевозку зерна], для нашего региона [объем] должен быть увеличен еще до 100 тыс. тонн, это зерно находится на семи аккредитованных элеваторах, и готово к вывозу", - сказал Лещенко.

ОЗК - государственный зерновой оператор и агент по проведению закупочных и товарных интервенций. Компания выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Минсельхоза и правительства РФ. "ОЗК-Юг" планирует закупить у новосибирских аграриев 200 тыс. тонн зерна.

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