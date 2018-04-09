СК начал проверку после заболевания 17 воспитанников в детсаду Читы

ЧИТА, 9 апреля. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после сообщений о заболевании кишечной инфекцией 17 воспитанников детского сада № 63 в Чите, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"В ближайшее время следователи проведут обследование детского сада, о котором идет речь в публикациях СМИ. Будет проведен осмотр места происшествия, опрошены руководство и воспитатели детского сада, а также родители пострадавших детей. Будут также затребованы медицинские документы", - сказал Марков.

Представитель ведомства подчеркнул, что по итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее в понедельник заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина сообщила ТАСС, что детсад № 63 в Чите закрыли на дезинфекцию после того, как 17 его воспитанников заболели норовирусной инфекцией. По ее словам, у большинства заболевших детей легкая степень тяжести, у пятерых - средняя. Госпитализация им не понадобилась, лечение проводится амбулаторно.

По словам Дубины, в детском саду выявлены нарушения. Специалисты Роспотребнадзора предполагают, что воспитанники могли получить инфекцию пищевым путем, так как этот вирус выявлен у повара.