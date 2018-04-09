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СК начал проверку после заболевания 17 воспитанников в детсаду Читы

Сибирь
9 апреля, 13:29 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 9, апреля. /ТАСС

В Роспотребнадзоре полагают, что дети могли получить инфекцию через пищу, так как у повара выявлен норовирус

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЧИТА, 9 апреля. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после сообщений о заболевании кишечной инфекцией 17 воспитанников детского сада № 63 в Чите, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"В ближайшее время следователи проведут обследование детского сада, о котором идет речь в публикациях СМИ. Будет проведен осмотр места происшествия, опрошены руководство и воспитатели детского сада, а также родители пострадавших детей. Будут также затребованы медицинские документы", - сказал Марков.

Представитель ведомства подчеркнул, что по итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

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Ранее в понедельник заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина сообщила ТАСС, что детсад № 63 в Чите закрыли на дезинфекцию после того, как 17 его воспитанников заболели норовирусной инфекцией. По ее словам, у большинства заболевших детей легкая степень тяжести, у пятерых - средняя. Госпитализация им не понадобилась, лечение проводится амбулаторно.

По словам Дубины, в детском саду выявлены нарушения. Специалисты Роспотребнадзора предполагают, что воспитанники могли получить инфекцию пищевым путем, так как этот вирус выявлен у повара.

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