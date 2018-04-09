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Все проблемные объекты долевого строительства в Иркутской области достроят к 2021 году

Сибирь
9 апреля, 13:32 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, апреля. /ТАСС

Всего в регионе нарушены права 976 дольщиков в 12 "долгостроях"

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ИРКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют к 2021 году завершить ввод всех проблемных объектов долевого строительства, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Сейчас насчитывается 12 таких "долгостроев", из-за задержки с их вводом нарушены права 976 дольщиков. Власти рассчитывают ускорить процесс их строительства за счет привлечения новых инвесторов.

"В этом году планируется вывести четыре объекта из списка проблемных. Это дома по улицам Пискунова, Сергеева и Булавина [в Иркутске]. По остальным объектам, согласно дорожной карте, ввод в эксплуатацию запланирован на 2019-2020 годы, в зависимости от степени готовности объектов", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства региона ТАСС сообщили, что основной ввод долевых "долгостроев" ожидается после принятия в регионе нового закона, проект которого проходит сейчас процедуру согласования в иркутском правительстве, а в мае будет направлен на рассмотрение Заксобрания региона. В Минимущества региона агентству рассказали, что механизм привлечения инвесторов предполагает выставление на торги для комплексной застройки

земельных участков, находящихся рядом с проблемными объектами, которые станут своего рода обременением: при строительстве домов на новом участке подрядчику необходимо будет также ввести долевой "долгострой".

По данным министерства, аналогичных законотворческих практик в российских регионах пока нет.

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