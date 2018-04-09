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Компания "Полярные авиалинии" получит 200 новых самолетов, альтернативных Ан-2

Сибирь
9 апреля, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Одно из требований к композитному самолету ТВС-2-ДТС - возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также воду и лед

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) и якутская авиакомпания "Полярные авиалинии" подписали долгосрочный контракт на поставку 200 композитных самолетов ТВС-2-ДТС, разработанных в Сибири в качестве замены Ан-2.

"Первую партию предприятие планирует передать в 2021 году. Подписи под документом поставили управляющий директор завода Леонид Белых и генеральный директор авиакомпании "Полярные авиалинии" Александр Тарасов", - сообщает пресс-служба Ростеха.

Контракт был заключен в рамках соглашения об организации местных воздушных линий, которое на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали холдинг "Вертолеты России", Минпромторг РФ, Минтранс РФ, а также республики Бурятия и Саха (Якутия). С 2021 по 2025 годы Улан-удэнский авиазавод должен поставить для нужд региональной авиации не менее 200 машин.

"Мы рассчитываем на содействие Минпромторга России для завершения опытно-конструкторских работ и сертификации самолета. Другая важная задача - привлечь возможности Минтранса России и местных властей для создания и развития механизмов субсидирования региональных вертолетных перевозок", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Проект легкомоторного самолета ТВС-2-ДТС разработан Сибирским научно-исследовательским институтом авиации (СибНИА им. С.А.Чаплыгина) в качестве замены Ан-2. Одним из требований к самолету является возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также воду и лед. Новый легкий самолет будет способен доставить две тонны грузов на расстояние 2,5 тысячи километров. В производстве самолета будут использоваться композитные материалы.

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