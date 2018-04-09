Новосибирское предприятие "Стиллайн" получит 307 млн на выпуск деталей для тяжелых станков

Новосибирск, 9 апреля. /ТАСС/. Проект новосибирского предприятия "Стиллайн" по выпуску комплектующих для тяжелых станков и прессов, который будет реализовываться на базе завода "Тяжстанкогидропресс" (один из крупнейших в России заводов по производству гидравлических прессов и металлообрабатывающих станков - прим. ТАСС), получил одобрение экспертного совета фонда развития промышленности (ФРП) на займ в размере 307 млн рублей. Об этом в понедельник ТАСС рассказали в пресс-службе ФРП.

"На одобренный заем в 307 млн рублей по программе фонда "Комплектующие изделия" предприятие планирует приобрести семь нагревательных и термических печей, три ленточнопильных станка и ковочный комплекс, включающий ковочный гидравлический пресс. Заем предоставлен на пять лет, до I квартала 2023 года", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе ФРП, серийное производство деталей, которым нет аналогов в России, завод планирует начать в III квартале 2019 года, с плановой загрузкой в 10,8 тыс. тонн поковок в год, с возможностью увеличения объема до 30 тыс. тонн. Эти компоненты для станков и прессов востребованы в железнодорожной, судостроительной и металлургической отраслях.

ООО СМТ "Стиллайн" образовано в 2004 году и специализируется на переработке оцинкованного рулонного и черного металлопроката. Предприятие арендует производственное здание площадью 6,8 тыс. кв. м для организации работы цеха у ПАО "Тяжстанкогидропресс".