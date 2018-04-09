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Военнослужащие Центрального военного округа приступили к подрыву льда на Енисее в Туве

Сибирь
9 апреля, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Ранее лед взрывали на реке Бия в Алтайском крае и на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области

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© Пресс-сулжба ЦВО

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сводный отряд инженерно-саперного подразделения горного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва, приступил к проведению работ по разрушению льда в рамках противопаводковых мероприятий на реке Енисей около Кызыла. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.

"Военнослужащие приступили к проведению инженерной разведки местности с целью определения наиболее опасных участков ледяного покрова на реке Енисей в Туве. В последующем производят работы по бурению льда и закладке подрывных зарядов", - сказали там.

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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю/ТАСС

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В пресс-службе добавили, что для разрушения льда, толщина которого достигает одного метра, саперы используют до двух тонн тротила. "Подрывы проводятся в светлое время суток в слиянии русла реки вблизи города Кызыл", - пояснили в Центральном военном округе.

Ранее военнослужащие Центрального военного округа взорвали лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Также работы проводились на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области, где саперы выполнили в общей сложности более 20 групповых подрывов льда на затороопасных участках протяженностью около 4 км.

В результате резкого потепления 25 марта и схода талой воды с горы Хербис в зону подтопления в поселке Каа-Хем Кызыльского района Тувы попали 249 жилых домов. Проводится откачка воды из подвалов и сушка домов.

Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба округа в Екатеринбурге, дежурная смена которого ведет круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, взаимодействует с региональными властями и подразделениями МЧС.

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