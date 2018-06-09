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Скелет женщины без верхней части черепа найден в захоронении хунну в Туве

Сибирь
9 июня, 10:57 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 9, июня. /ТАСС

Сообщается, что археологи работают на трех могильниках в зоне затопления Саяно-Шушенского водохранилища

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КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Останки женщины без верхней части черепа и еще несколько поврежденных скелетов найдены в Туве при раскопках могильника эпохи хунну - народа, две тысячи лет назад создавшего кочевую державу к северу от Великой Китайской стены. Об этом сообщила в субботу ТАСС начальник Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) Марина Килуновская.

"Работаем на трех могильниках в зоне затопления Саяно-Шушенского водохранилища. Это грунтовые неразграбленные мужские, женские, детские захоронения эпохи хунну, а также средневековое захоронение и скифский сруб... В хуннском найдены поврежденные скелеты: женщины без верхней части черепа и еще несколько. Возможно, это погибшие в каких-то событиях того времени", - сказала Килуновская.

Возле хуннских могил обнаружены, в частности, светильники и зеркала с китайскими надписями. В скифском погребении, примерно IV века до нашей эры, найден характерный для хунну наконечник стрелы со свистком, что свидетельствует о существовании контактов двух народов. Также найдены акинаки, короткие железные мечи скифов.

На территории Тувы находится большое количество археологических памятников различных народов. Здесь в кургане Аржаан-2 было найдено захоронение скифского царя с большим количеством золотых предметов. В 2007 году под эгидой МЧС начались раскопки древней уйгурской крепости Пор-Бажын.

Хунну - кочевой народ, создавший в конце III века до нашей эры на территории северного Китая и южных регионов Сибири кочевое государство. Считается, что после его падения часть хунну ушла на запад, где смешались с местными народами и стала известна в Европе под именем гуннов.

В мае в Туве началась экспедиция по изучению археологических памятников, затопленных водохранилищем, образовавшимся на Енисее после строительства Саяно- Шушенской ГЭС (наполнение началось в 1985 году). Тогда были затоплены значительные территории в Туве, в том числе и археологические древности. Ежегодно с мая по июнь вода спадает, открывая затопленные памятники.

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