"Обувь России" запустит фабрику на территории ТОР в Новосибирской области к концу 2019 г.

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Обувь России" (входит в топ-2 крупнейших операторов российского обувного рынка) создаст новую фабрику в поселке Линево Искитимского района Новосибирской области, которому в этом году был присвоен статус территории опережающего развития (ТОР). Фабрика будет производить более 1 млн пар обуви в год и запустится к концу 2019 года, сообщил в субботу на заседании совета по инвестициям Новосибирской области генеральный директор компании "Эвалинк" (входит в группу компаний "Обувь России") Сергей Юнг.

"Мы планируем увеличить производство в Новосибирске. <…> Новый проект предусматривает развитие собственного производства группы компаний "Обувь России" на территории ТОСЭР "Линево", и к 3 кварталу 2019 года мы планируем запуск фабрики. К 2023 мы должны выйти на производственную мощность в 1,1 млн пар обуви в год. <…> Планируемый объем инвестиций в проект за 10 лет составляет около 760 млн рублей, основная доля уйдет на закупку оборудования ", - сказал Юнг.

Он уточнил, что развитие производства в поселке Линево необходимо из-за роста потребления обуви и недостатка мощностей на фабриках "Обуви России" в Новосибирске. На новом предприятии, по словам Юнга, будет работать 123 человека.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников попросил ускорить получение компанией статуса резидента, который необходим тем, кто планирует вести свою деятельности на территории опережающего развития.

"Этот проект мы поддерживаем. <…> До конца июля прошу закрыть вопрос по присвоению статуса резидента ТОР "Линево" компании "Обувь России"", - сказал Травников.

Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население поселка - 18,5 тыс. человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова"). Статус территории опережающего развития для Линево был определен в марте 2018 года указом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Ожидается, что новый статус для поселка позволит диверсифицировать экономику моногорода и снизить его зависимость от градообразующего предприятия.