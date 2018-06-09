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Глава избиркома Кемеровской области ушел в отставку

Сибирь
9 июня, 11:23 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 9, июня. /ТАСС

Юрий Емельянов возглавлял облизбирком с 2011 года

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КЕМЕРОВО, 9 июня. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов ушел в отставку по собственному желанию, сообщили ТАСС в приемной избиркома в субботу.

"[Емельянов] написал заявление, заседание [по его рассмотрению] прошло, оно принято. Он ушел с должности", - сказала собеседница, добавив, что Емельянов ушел в отставку по собственному желанию. Новый председатель избирательной комиссии еще не назначен.

Емельянов возглавлял облизбирком с 2011 года.

Как сообщалось ранее, в регионе 9 сентября пройдут выборы в Совет народных депутатов, а также досрочные выборы губернатора.

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