Глава избиркома Кемеровской области ушел в отставку

КЕМЕРОВО, 9 июня. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов ушел в отставку по собственному желанию, сообщили ТАСС в приемной избиркома в субботу.

"[Емельянов] написал заявление, заседание [по его рассмотрению] прошло, оно принято. Он ушел с должности", - сказала собеседница, добавив, что Емельянов ушел в отставку по собственному желанию. Новый председатель избирательной комиссии еще не назначен.

Емельянов возглавлял облизбирком с 2011 года.

Как сообщалось ранее, в регионе 9 сентября пройдут выборы в Совет народных депутатов, а также досрочные выборы губернатора.