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Хирурги Центра им. Мешалкина первыми в Сибири при помощи робота удалили рак кишечника

Сибирь
9 июня, 11:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, июня. /ТАСС

По словам медиков, робот позволяет сделать максимальный объем работ с минимальным вмешательством, за счет чего время операции сокращается, а человек быстрее восстанавливается

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Операция с применением роботизированного хирургического комплекса da Vinci

Операция с применением роботизированного хирургического комплекса da Vinci

© Руслан Шамуков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина первыми в Сибири выполнили операцию по удалению рака толстого кишечника при помощи роботизированного хирургического комплекса da Vinci. Об этом в субботу ТАСС рассказал заведующий отделением онкологии и радиотерапии НМИЦ, Сергей Ярмощук.

"К нам поступил пациент 63 лет с двумя опухолями в толстой кишке и рядом тяжелых сопутствующих патологий, вроде нарушения ритма сердца и гипертонии. Для минимизации рисков осложнений и выполнения и максимально быстрого лечения мы прибегли к методу малоинвазивной (с минимальным вмешательством) хирургии с использованием робота da Vinci. В неделю мы проводим где-то три-четыре операции с этим роботом, однако такую операцию в области онкологии желудочно-кишечного тракта мы сделали впервые", - рассказал Ярмощук.

Он отметил, что робот Da Vinci позволяет сделать максимальный объем работ, но с минимальным вмешательством, за счет чего время операции сокращается, а человек быстрее восстанавливается.

"Мы выполнили все этапы лечения полностью эндоскопически, восстановив функцию органа. Сама операция длилась несколько часов <…> Пациент быстро восстановился, был выписан и в скором времени сможет вернуться к работе", - сказал Ярмощук.

Операция была проведена в рамках программы миниинвазивной и робот-ассистированной хирургии, которая развивается в Центре Мешалкина с 2011 года.

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