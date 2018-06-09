Хирурги Центра им. Мешалкина первыми в Сибири при помощи робота удалили рак кишечника

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина первыми в Сибири выполнили операцию по удалению рака толстого кишечника при помощи роботизированного хирургического комплекса da Vinci. Об этом в субботу ТАСС рассказал заведующий отделением онкологии и радиотерапии НМИЦ, Сергей Ярмощук.

"К нам поступил пациент 63 лет с двумя опухолями в толстой кишке и рядом тяжелых сопутствующих патологий, вроде нарушения ритма сердца и гипертонии. Для минимизации рисков осложнений и выполнения и максимально быстрого лечения мы прибегли к методу малоинвазивной (с минимальным вмешательством) хирургии с использованием робота da Vinci. В неделю мы проводим где-то три-четыре операции с этим роботом, однако такую операцию в области онкологии желудочно-кишечного тракта мы сделали впервые", - рассказал Ярмощук.

Он отметил, что робот Da Vinci позволяет сделать максимальный объем работ, но с минимальным вмешательством, за счет чего время операции сокращается, а человек быстрее восстанавливается.

"Мы выполнили все этапы лечения полностью эндоскопически, восстановив функцию органа. Сама операция длилась несколько часов <…> Пациент быстро восстановился, был выписан и в скором времени сможет вернуться к работе", - сказал Ярмощук.

Операция была проведена в рамках программы миниинвазивной и робот-ассистированной хирургии, которая развивается в Центре Мешалкина с 2011 года.