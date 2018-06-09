Работу экспертов, обследующих дом с трещинами в Кемерове, оплатят из бюджета города

КЕМЕРОВО, 9 июня. /ТАСС/. Работа проектных организаций, которые привлечены к обследованию дома в Кемерове, где из- за обрушения столба в фундаменте и появления трещин расселили два подъезда, будет оплачена за счет бюджета города. Об этом сообщил в субботу журналистам мэр Илья Середюк после встречи с жильцами дома, в котором из 130 квартир только две принадлежат муниципалитету, остальные - в частной собственности.

Как сообщалось, в четырехэтажном кирпичном доме 1954 года постройки по улице Островского жильцы 7 июня обнаружили трещины в десятом и одиннадцатом подъездах. Жильцы 18 квартир, расположенных в них, эвакуированы (всего в доме 13 подъездов), пострадавших нет. Причиной появления трещин и просадки угла дома стало обрушение столба в фундаменте под десятым подъездом. К обследованию дома привлекли проектные организации для определения вариантов возможного восстановления аварийной части здания.

"Сегодня это не такие затратные расходы - заключение специализированных организаций, оно в пределах десятков тысяч рублей, это делается за счет бюджета города Кемерова. Нам нужна в данном случае оперативность и скорейшее понимание всего вопроса", - сказал Середюк, пояснив, что из 130 квартир только две находятся в муниципальной собственности, остальные - в частной, обслуживанием дома занималась выбранная жильцами управляющая компания "РЭУ-9".

Как ожидается, заключение должно быть подготовлено в субботу. Установленные в аварийной части дома маяки (плитки, которые крепятся к трещинам) находятся в стабильном состоянии, разрывов нет. Также после жалоб жильцов на имеющиеся трещины в другой части дома устанавливают маяки и там, параллельно ведется обследование крыши. Ранее одна из жительниц рассказал мэру, что в марте в седьмом подъезде обрушились чердачные перекрытия из-за постоянного намокания крыши, они были отремонтированы, но не крыша.

По словам мэра, накануне электроснабжение дома восстановили, холодная вода также подается. "По горячей [воде] - обеспечиваем водоснабжение с первого по девятый подъезд, не можем пока подать - не имеем технической возможности - горячую воду с одиннадцатого по тринадцатый подъезды", - добавил он, пояснив, что специалисты прорабатывают технические возможности их подключения.

Как сообщалось, власти предоставили временное жилье четырем семьям, у остальных была возможность остановиться у родственников, знакомых либо на даче. "Никто не остался на улице, но есть два человека, которые пожелали пройти <...> обследование, на стационаре, может быть, какие-то капельницы, ЭКГ, давление, значит, позаниматься в третьей городской больнице вопросами своего здоровья. Решение здесь найдено", - добавил Середюк.