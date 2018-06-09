Суд продлил до 13 сентября арест обвиняемого в коррупции экс-главы СУ СК Кузбасса

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Новосибирский областной суд в субботу продлил до 13 сентября арест бывшего руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Сергея Калинкина. Ему предъявлено обвинение в совместном с еще семью фигурантами вымогательстве акций кузбасского АО "Разрез "Инской", а также лично в превышении полномочий и двух эпизодах получения взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Оснований для избрания Калинкину более мягкой меры пресечения суд не усматривает... Судья постановил: продлить срок содержания под стражей Калинкина на три месяца, то есть до 13 сентября 2018 года", - сказала судья Анна Турченко.

Старший следователь по особо важным делам Андрей Чернусь объяснил необходимость продления меры пресечения долгим сроком ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, так как фигуранты находятся в четырех разных населенных пунктах - Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке и Краснообске. При этом основания для содержания Калинкина под стражей, по его словам, не изменились: бывший высокопоставленный сотрудники СК может оказать влияние на других фигурантов дела и свидетелей или продолжить совершать преступления. Представитель СК сообщил также, что в конце 2016 года была изъята переписка находившегося в СИЗО Калинкина с его гражданской женой, в которой они обсуждали, как скрыть от следователей полученный в виде взятки автомобиль BMW X5.

Сам обвиняемый сообщил в суде, что не вел такую переписку. Он пожаловался на плохо организованную следствием процедуру ознакомления и просил изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Его адвокаты настаивали на домашнем аресте.

Калинкин - единственный из фигурантов дела, который содержится в СИЗО. Семи другим обвиняемым в среду и четверг также до 13 сентября суд продлил домашний арест.

Дело кемеровских чиновников

Уголовное дело о вымогательстве на сумму 1 млрд рублей было возбуждено в ноябре 2016 года. В конце января 2018 года расследование было завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела, которые составили 114 томов. Среди восьми фигурантов дела о вымогательстве высокопоставленные чиновники, представители СК РФ по области и бизнеса Кемеровской области. Кроме Калинкина это - его подчиненные Сергей Крюков и Артемий Шевелев, бывшие заместители губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, экс-чиновница областной администрации Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор.

Всем восьми фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Кроме того, действия представителей СК проверяются на предмет превышения ими своих должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Калинкина также подозревают в получении от Щукина взятки двумя автомобилями BMW X5 (ст. 290 УК РФ), а самого бизнесмена - в даче взятки (ст. 291 УК РФ).

В качестве свидетеля по делу был допрошен экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.