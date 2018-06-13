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Оптово-распределительный центр в Новосибирске даст 2,5 тыс. новых рабочих мест

Сибирь
13 июня, 8:35 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, июня. /ТАСС

По данным властей региона, экономический эффект для области от реализации проекта федеральной сети "Росагромаркет" превысит 450 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Строительство оптово-распределительного центра (ОРЦ) федеральной сети "Росагромаркет" в Новосибирске позволит создать 2481 новое рабочее место, более 20% из них - высокопроизводительные места. Об этом ТАСС сообщил и. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

"Проект ОРЦ "Росагромаркет" планирует создание 2481 рабочего места, в том числе 518 высокопроизводительных", - сказал Лещенко.

По словам и. о. министра, экономический эффект для области от реализации проекта превысит 450 млн рублей. "Суммарные инвестиции во все очереди проекта составят 19,1 млрд рублей, общие поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области за 7 лет - 2,466 млрд рублей против 2,004 млрд предоставляемых льгот. Положительный бюджетный эффект составит 462 млн рублей", - добавил Лещенко.

ОРЦ "Росагромаркет" строится на территории новосибирского промышленно-логистического парка. Первую очередь центра площадью 105 тыс. квадратных метров и стоимостью 8,2 млрд рублей планируется ввести во втором квартале 2019 года. Центр включит в себя площади для хранения сельскохозяйственной продукции, мультитемпературные и морозильные терминалы, торговые павильоны. Резидентами станут компании со всей России, поставщики из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана.

Минсельхоз РФ курирует проект создания федеральной сети оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции на территории России - 10 федеральных ОРЦ в крупнейших городах, 30 центров межрегионального значения.

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