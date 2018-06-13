Завод по переработке зерна за 12,2 млрд руб. построят в Новосибирской области к 2022 г.

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Биотехнологический и агропромышленный комплекс в Барабинском районе Новосибирской области стоимостью 12,2 млрд рублей планируется построить к 2022 году, предприятие сможет перерабатывать до 500 тыс. тонн зерна и будет производить готовые корма, кормовые добавки, технические масла, биоэтанол и удобрения. Об этом сообщил ТАСС и. о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Барабинский комбикормовый завод планирует к реализации проект "Барабинский биотехнологический и агропромышленный комплекс". Проект представляет собой биотехнологический комплекс глубокой переработки зерна фуражных и масличных культур с получением широкого спектра продукции готовых кормов, пищевых и кормовых белковых добавок, биоэтанола, технических масел, органических и органоминеральных удобрений из сапропеля. Стоимость проекта - 12,2 млрд рублей, сроки реализации - 2019-2022 годы", - сказал Лещенко.

По словам и. о. министра, завод сможет перерабатывать до 500 тыс. тонн ржи, овса, ячменя, гибрида пшеницы и ржи. Объем переработки масличных культур составит 300 тыс. тонн в год. Также предприятие будет перерабатывать сапропель - илистые отложения водоемов - в объеме 200 тыс. тонн в год.

Планируется, что комплекс будет производить в год 80 тыс. тонн комбикормов, 120 тыс. тонн белковых добавок с минералами и витаминами, 100 тыс. тонн биоэтанола, 150 тыс. тонн растительного технического масла для производства биокеросина.

В Новосибирской области не хватает предприятий для глубокой переработки зерна. В 2017 году аграрии собрали рекордный урожай - более 3 млн тонн зерновых, и столкнулись с трудностями при вывозе зерна на экспорт из-за больших объемов продукции и нехватки транспорта.