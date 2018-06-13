На Алтае в ближайшие дни ожидают подтоплений из-за второй волны паводка

На одной из затопленных улиц в микрорайоне Затон в Барнауле, июнь 2014 г. © Евгений Курсков/ТАСС

БАРНАУЛ, 13 июня. /ТАСС/. Подтопления из-за второй волны паводка ожидаются в Алтайском крае и Республике Алтай в ближайшие сутки - двое. Уровень воды на реках двух алтайских регионов растет из-за таяния снега в горах и прошедших дождей: к примеру, до критического подъема воды в 540 см в поселке Затон пригорода Барнаула осталось 7 см, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Затоне возможны подтопления, сейчас вода зашла на 19 огородов, но подтопленного жилья нет. За ночь вода поднялась на 7 см. В ближайшие дни ожидаются дожди, которые усугубят ситуацию, сейчас вода идет с гор Горного Алтая из-за потепления", - сообщили в ведомстве.

Спасатели постоянно отслеживают ситуацию на реках. Сегодня, по данным пресс-службы, группа выдвинется для мониторинга ситуации в село Сростки Бийского района - там до критических 530 см остается 15 см на реке Катунь. Специалисты опасаются новых подтоплений - вода по рекам скатывается вниз с гор из Республики Алтай. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС, уровни на реках растут, в частности, на одной из главных рек Алтая - Катуни.

"Мы мониторим ситуацию на Острове Южном - это микрорайон в поселке Майма, место живописное, на берегу, но как только начинается подъем воды в реках, оно одним из первых попадает в зону подтопления. Там до критического уровня 30 см, пока ситуация в регионе штатная, есть только один перелив через дорогу регионального значения в Усть- Коксинском районе между поселками Октябрьский и Мульта, всего несколько сантиметров воды на дороге, но, чтобы избежать проблем, решили ее перекрыть", - пояснили в ведомстве.

Как отмечают в ГУ МЧС по Республике Алтай, ситуация на реках в горном регионе складывается по-разному. В ведомстве пояснили, что в этом году вторая волна паводка задержалась практически на две недели по сравнению со среднемноголетними сроками - обычно ее пик приходился на 1 июня.

Ранее сообщалось, что в 2014 году два региона Алтая пережили сильнейшее за последние 50 лет наводнение, ущерб в двух территориях тога составил более 10 млрд рублей. С того времени Алтайский край и Республика Алтай активно готовятся к приходу "большой воды". В 2018 году первая волна паводка в Республике Алтай прошла спокойно, в Алтайском крае паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС.