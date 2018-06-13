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Более 5 тыс. га тайги горит в труднодоступных районах Иркутской области и Забайкалья

Сибирь
13 июня, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Сообщается, что пожары возникли из-за гроз

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© Светлана Павлова/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. га тайги горит в труднодоступных районах Иркутской области и Забайкальского края, сообщили в среду власти регионов.

"В Забайкальском крае зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади почти 1,9 тыс. га. Они находятся на труднодоступной и удаленной территории в Каларском и Тунгиро-Олекминском районе на севере Забайкалья", - говорится в сообщении краевого Минприроды. По данным министерства, пожары возникли из-за гроз, населенным пунктам и объектам экономики они не угрожают.

В Иркутской области, как сообщает пресс-служба регионального правительства, действуют 11 пожаров, возникших из-за гроз, на площади 2,2 тыс. га лесной территории и 504 га, не покрытых лесом: девять - в Бодайбинском районе, по одному - в Катангском и Мамско-Чуйском районах. Их тушение также не производится.

В Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), на утро среды отмечено два очага пожара на площади менее 10 га. "Их тушение осложняется значительной отдаленностью от дорог общего пользования и сложным рельефом местности", - говорится в сообщении ведомства.

За прошедшие сутки в регионе проводились работы по тушению пяти пожаров Прибайкальском, Муйском, Иволгинском, Заиграевском районах, четыре из которых также возникли от гроз. К работам привлекались 125 человек из числа лесной охраны и 20 единиц техники.

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Бурятия Иркутская область Забайкальский край Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
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