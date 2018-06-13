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В Кузбассе ищут мальчика, упавшего в реку с железнодорожного моста после удара током

Сибирь
13 июня, 10:11 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 13, июня. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности

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КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело факту причинения смерти по неосторожности после пропажи 11-летнего мальчика в городе Мыски. Ребенок поднялся на железнодорожный мост, взялся за провод и упал в реку, сообщили в среду в пресс-службе СУ СКР по региону в среду.

"10 июня 2018 году около 20:17 (16:17 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение, что в городе Мыски 11-летний мальчик поднялся на железнодорожный мост и взялся за провод высоковольтной контактной линии. Ребенка ударило током, после чего он упал на рельсы, а затем в реку Мрас-Су. Это происшествие видел его знакомый, который и рассказал о случившимся. Следственным органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказали в ведомстве.

Поиски ребенка продолжаются и в настоящее время. На месте работают следователи, сотрудники полиции и волонтеры, водолазы осматривают реку. "На место происшествия выехала группа следователей-криминалистов аппарата следственного управления", - отметили в ведомстве.

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