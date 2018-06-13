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Пожарные локализовали пожар в магазине "Магнит" в Омске

Сибирь
13 июня, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Пострадавших нет

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Открытое горение одноэтажной пристройки жилого дома в Омске, в которой располагался магазин "Магнит", локализовано, пострадавших нет, сообщили ТАСС в среду в областном ГУ МЧС России.

"Открытое горение магазина, находившегося в пристройке к пятиэтажному жилому дому на Северной улице, дом 24, локализовано. По предварительным данным, семь человек эвакуированы из опасной зоны, погибших нет, еще 35 человек были эвакуированы из жилого дома из-за задымления", - сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания составляет 500 кв. метров. Пожар произошел в одноэтажной пристройке к жилому дому. Улица, где произошел пожар, перекрыта. Рядом с загоревшимся "Магнитом" находятся школа и детский сад.

По данным ГУ МЧС, угрозы загрязнения воздуха в районе пожара нет.

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