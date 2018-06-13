Ученые ТГУ проследят за молодыми нейронами с помощью генной инженерии и МРТ

ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Нейробиологи Томского госуниверситета при помощи генной инженерии и магнитно- резонансной томографии (МРТ) проследят за миграцией молодых нейронов на модели инсульта мозга. В перспективе этот поддержанный грантом Ооссийского научного фонда проект поможет в разработке новых методов лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями головного мозга и нервной системы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ТГУ.

"В ходе исследований нейробиологи ТГУ проверят гипотезу о том, что после инсульта рядом с пораженной зоной начинается активная выработка новых нейронов. Наряду с этим ученые надеются получить новую фундаментальную информацию о путях миграции и выживаемости молодых нервных клеток. Результаты исследований важны для разработки эффективных методов контроля лечения больных цереброваскулярными (связанные с нарушением мозгового кровообращения - прим. ТАСС) и нейродегенеративными (поражение нервной системы - прим. ТАСС) заболеваниями и создания новых методик для их реабилитации", - сообщили в пресс-службе.

Заведующая лабораторией нейробиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Марина Ходанович отметила, что сейчас ученым приходится судить о механизмах пластичности нервной ткани на основе исследования препаратов, взятых от животных, находящихся на разных этапах восстановления после мозговой травмы или инсульта. Но произвести полноценную реконструкцию на их основе невозможно. Необходима методика визуализации, которая позволит проследить динамику процесса регенерации на каждом отдельно взятом животном, такая как МРТ.

Кроме того, будут применяться современные методы генной инженерии, позволяющие пометить молодые нейроны геном-репортером ферритином, который хорошо визуализируется с помощью МРТ. Для того, чтобы доставить его к клеткам головного мозга лабораторных животных, ученые разработают вирусный вектор.

В проекте наряду с исследователями лаборатории нейробиологии ТГУ будут участвовать их зарубежные коллеги из Университета Вашингтона (г. Сиэтл, США) Анна Наумова и Василий Ярных, которые являются признанными лидерами в создании новых методов для неинвазивной визуализации клеток и передовых МРТ технологий. Для выполнения поставленных задач будет использован самый мощный в России высокопольный магнитно-резонансный томограф, предназначенный для исследований на мелких лабораторных животных, который находится в Институте цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск).