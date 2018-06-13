Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые ТГУ проследят за молодыми нейронами с помощью генной инженерии и МРТ

Сибирь
13 июня, 11:49 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 13, июня. /ТАСС

Нейробиологи проверят гипотезу о том, что после инсульта рядом с пораженной зоной начинается активная выработка новых нейронов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Нейробиологи Томского госуниверситета при помощи генной инженерии и магнитно- резонансной томографии (МРТ) проследят за миграцией молодых нейронов на модели инсульта мозга. В перспективе этот поддержанный грантом Ооссийского научного фонда проект поможет в разработке новых методов лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями головного мозга и нервной системы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ТГУ.

"В ходе исследований нейробиологи ТГУ проверят гипотезу о том, что после инсульта рядом с пораженной зоной начинается активная выработка новых нейронов. Наряду с этим ученые надеются получить новую фундаментальную информацию о путях миграции и выживаемости молодых нервных клеток. Результаты исследований важны для разработки эффективных методов контроля лечения больных цереброваскулярными (связанные с нарушением мозгового кровообращения - прим. ТАСС) и нейродегенеративными (поражение нервной системы - прим. ТАСС) заболеваниями и создания новых методик для их реабилитации", - сообщили в пресс-службе.

Заведующая лабораторией нейробиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Марина Ходанович отметила, что сейчас ученым приходится судить о механизмах пластичности нервной ткани на основе исследования препаратов, взятых от животных, находящихся на разных этапах восстановления после мозговой травмы или инсульта. Но произвести полноценную реконструкцию на их основе невозможно. Необходима методика визуализации, которая позволит проследить динамику процесса регенерации на каждом отдельно взятом животном, такая как МРТ.

Кроме того, будут применяться современные методы генной инженерии, позволяющие пометить молодые нейроны геном-репортером ферритином, который хорошо визуализируется с помощью МРТ. Для того, чтобы доставить его к клеткам головного мозга лабораторных животных, ученые разработают вирусный вектор.

В проекте наряду с исследователями лаборатории нейробиологии ТГУ будут участвовать их зарубежные коллеги из Университета Вашингтона (г. Сиэтл, США) Анна Наумова и Василий Ярных, которые являются признанными лидерами в создании новых методов для неинвазивной визуализации клеток и передовых МРТ технологий. Для выполнения поставленных задач будет использован самый мощный в России высокопольный магнитно-резонансный томограф, предназначенный для исследований на мелких лабораторных животных, который находится в Институте цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Томская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
2
В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск
3
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по МН17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости