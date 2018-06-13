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В Иркутской области школьник погиб в песчаном карьере

Сибирь
13 июня, 12:25 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 13, июня. /ТАСС

По предварительным данным, ребенок, играя там, выкопал яму, после чего произошел обвал грунта

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ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Подросток, игравший в заброшенном песчаном карьере в Чунском районе Иркутской области, погиб при обрушении грунта, по факту происшествия начата проверка, сообщили в среду пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Двенадцатого июня в дежурную часть поступило сообщение, что что в 1,5 км от поселка Чунский на заброшенном карьере произошел обвал грунта, в результате чего землей засыпало 12-летнего мальчика. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, ребенок находился на территории карьера без разрешения взрослых. Играя там, он выкопал яму, после чего произошел обвал грунта. Свидетелем происшествия стал другой ребенок, который сразу позвал на помощь взрослых. Тело обнаружили спасатели МЧС, проводившие вместе с добровольцами операцию по поиску ребенка.

В настоящее время следователи выясняют, кто был собственником карьера и отвечал за его использование.

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