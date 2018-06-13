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В Омске потушили пожар в магазине "Магнит"

Сибирь
13 июня, 12:37 UTC+3 ОМСК ОМСК 13, июня. /ТАСС

Пламя охватило около 500 кв. метров кровли

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ОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Пожар в магазине розничной сети "Магнит" в Омске потушен, сообщили в среду ТАСС в ГУ МЧС по Омской области.

"Пожар ликвидирован в 14:06 (11:06 мск)", - сообщил представитель главка.

Сообщение о пожаре в магазине, который пристроен к пятиэтажному жилому дому, поступило в 12:11 (9:11 мск). Пламя охватило около 500 кв. метров кровли, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. По данным МЧС, было эвакуировано 30 человек, включая жителей дома. Открытое горение было ликвидировано в 13:09 (10:09 мск). К тушению пожара привлечены 65 человек и 16 единиц техники. Причины пожары будут установлены позднее. Розничная сеть "Магнит" по факту пожара проводит внутреннюю проверку.

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