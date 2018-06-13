Правительство РФ одобрило соглашение с КНР о разработке Ключевского месторождения золота

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило соглашение с правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Соглашение было подписано в Пекине 5 февраля. Постановлением поручено внести в Госдуму проект закона о ратификации соглашения.

Ранее сообщалось, что компании из Китая и Индии China National Gold Group и SUN Gold Ltd намерены привлечь около $500 млн инвестиций для начала в течение двух лет работ по добыче золота на Ключевском месторождении.

В 2016 году Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) подписал с компаниями из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР соглашение о разработке золоторудного месторождения Ключевское в Забайкалье. В состав международного консорциума вошли государственная золотодобывающая компания China National Gold Corporation (Китай), SUN Gold Ltd. (Индия), TransAfrica Capital Limited (ЮАР) и инвестиционный фонд Антонио де Мораеса (Бразилия). Целевая доля участия ФРДВ составит до 15%.

По предварительным оценкам, реализация проекта обеспечит прирост валового регионального продукта Забайкалья на 65,8 млрд рублей, даст дополнительные налоговые поступления в размере 5,5 млрд рублей до 2026 года.