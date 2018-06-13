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Солист Bad Boys Blue приехал лично поблагодарить томских медиков, сделавших ему операцию

Сибирь
13 июня, 13:26 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 13, июня. /ТАСС

Джон Макинерни попал в ДТП 4 марта 2017 года по дороге из Новосибирска в Томск, куда ехал на концерт, музыкант получил перелом бедра

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Солист группы Bad Boys Blue Джон Макинерни (слева) и губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Солист группы Bad Boys Blue Джон Макинерни (слева) и губернатор Томской области Сергей Жвачкин

© Официальный интернет-портал Администрации Томской области

ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Солист немецкой группы Bad Boys Blue Джон Макинерни, пострадавший в 2017 году в ДТП и проходивший лечение в Томске, прилетел лично поблагодарить поставивших его на ноги врачей. В среду он встретился с главой региона Сергеем Жвачкиным.

Макинерни сообщил, что варшавские медики, где певец проходил реабилитацию, были удивлены качеством медицинской помощи, оказанной ему в Томске. "В госпитале сказали, что это очень-очень хорошая работа. Сибирь - это же край географии, и русские в Сибири так (хорошо) делают (операции). Никто не верил, что это возможно и что я так быстро встану на ноги", - сказал лидер группы.

Губернатор Томской области поблагодарил певца за приезд. "У нас очень гостеприимные люди, у нас действительно очень известные врачи. К сожалению, да, Сибирь в Европе - белое пятно на карте", - сказал он на встрече с музыкантом.

Как пояснили в департаменте здравоохранения региона, Макинерни в пятницу примет участие в мероприятии по случаю Дня медицинского работника в Томской области.

Джон Макинерни попал в ДТП 4 марта 2017 года по дороге из Новосибирска в Томск, куда ехал на концерт. Автомобиль занесло на скользкой дороге, он столкнулся с припаркованной на обочине фурой. В результате музыкант получил перелом бедра и был доставлен на скорой помощи в больницу в Томске, где ему сделали операцию. В Томске на лечении он провел три недели, из-за травмы музыканту пришлось отменить ряд концертов.

Немецкая евродиско-группа Bad Boys Blue была основана в 1984 году. Она записала 21 альбом, наибольшую популярность ей принесли композиции You're a woman, Gimme, gimme your lovin, People of the night.

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