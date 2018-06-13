Росгеология начала поиски золота на Окино-Ийской площади в Иркутской области

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Иркутскгеофизика" (входит в Росгеологию) начала проводить поисковые работы по оценке золотоносности Окино-Ийской площади в Тулунском и Зиминском районах Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба Росгеологии.

"В этом сезоне геологи экспедиции определят комплекс поисковых признаков и критериев, необходимых для выявления золоторудных объектов, разработают прогнозно-поисковую модель месторождения применительно к условиям данного объекта, составят прогнозные карты экзогенной золотоносности перспективных участков", - говорится в сообщении.

По результатам работ будут оценены прогнозные ресурсы золота по категориям Р1 (учитывает возможность расширения границ распространения полезного ископаемого) и Р2 (предполагает возможность обнаружения в рудном районе новых месторождений полезных ископаемых). Завершение контракта, подписанного с Центрсибнедра, запланировано на четвертый квартал 2020 года.

"Иркутскгеофизика" - одно из крупнейших специализированных предприятий по геофизическим и геологическим исследованиям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Компания выполняет геофизические работы по поискам нефти и газа, твердых полезных ископаемых, проводит гидрогеологические, прогнозно-поисковые работы.