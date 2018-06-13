Власти Кузбасса ужесточат требования к передаче сельхозземель промышленным предприятиям

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области ужесточат требования к переводу сельскохозяйственных земель под промышленное использование, в частности при оценке заявок от угольщиков будут обращать внимание на удаленность населенных пунктов, учитывая направление ветра, а также на то, какие природоохранные объекты планирует разместить на этом участке предприятие, сообщили в среду в пресс-службе администрации Кемеровской области в среду.

"Заявку будут дополнительно изучать три областных департамента. Так, департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности оценит состояние земель - степень деградации, заболоченность. Департамент угольной промышленности рассмотрит отсутствие жилой застройки в санитарно-защитной зоне, социальную ориентированность предприятия. А департамент природных ресурсов и экологии тщательно изучит программу природоохранных мероприятий компании", - сказали в пресс-службе.

В числе нововведений - оценка удаленности земельного участка от населенного пункта с учетом преобладающего направления ветра. "Этот фактор имеет значение для жителей населенных пунктов, которые жалуются на пыль от угольных разрезов. Будем смотреть розу ветров, чтобы преобладающее направление ветра было от населенного пункта", - пояснили ТАСС в администрации региона.

При переводе земель из одной категории в другую специалисты также дополнительно учтут, под какие объекты или цели выделяется участок: в приоритете будут, например, строительство очистных сооружений, защитных дамб или складов для хранения плодородного слоя почвы (он снимается с земли при начале горных работ и возвращается на место после завершения угледобычи, - прим.ТАСС) и т. д.

Кемеровская область - промышленный регион, где добывается около 60% отечественного угля, здесь работают 42 шахты и 51 разрез, а также 54 обогатительные фабрики и установки. Ранее в интервью ТАСС врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщал, что из-за перехода на открытую добычу угля (разрезы) регион получил серьезную нагрузку на экологию, разрезы очень быстро приблизились к населенным пунктам, стали влиять не только на природу, но и на жителей.