Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Кузбасса ужесточат требования к передаче сельхозземель промышленным предприятиям

Сибирь
13 июня, 14:14 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 13, июня. /ТАСС

При оценке заявок от угольщиков будут обращать внимание на удаленность населенных пунктов и учитывать направление ветра

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области ужесточат требования к переводу сельскохозяйственных земель под промышленное использование, в частности при оценке заявок от угольщиков будут обращать внимание на удаленность населенных пунктов, учитывая направление ветра, а также на то, какие природоохранные объекты планирует разместить на этом участке предприятие, сообщили в среду в пресс-службе администрации Кемеровской области в среду.

"Заявку будут дополнительно изучать три областных департамента. Так, департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности оценит состояние земель - степень деградации, заболоченность. Департамент угольной промышленности рассмотрит отсутствие жилой застройки в санитарно-защитной зоне, социальную ориентированность предприятия. А департамент природных ресурсов и экологии тщательно изучит программу природоохранных мероприятий компании", - сказали в пресс-службе.

В числе нововведений - оценка удаленности земельного участка от населенного пункта с учетом преобладающего направления ветра. "Этот фактор имеет значение для жителей населенных пунктов, которые жалуются на пыль от угольных разрезов. Будем смотреть розу ветров, чтобы преобладающее направление ветра было от населенного пункта", - пояснили ТАСС в администрации региона.

При переводе земель из одной категории в другую специалисты также дополнительно учтут, под какие объекты или цели выделяется участок: в приоритете будут, например, строительство очистных сооружений, защитных дамб или складов для хранения плодородного слоя почвы (он снимается с земли при начале горных работ и возвращается на место после завершения угледобычи, - прим.ТАСС) и т. д.

Кемеровская область - промышленный регион, где добывается около 60% отечественного угля, здесь работают 42 шахты и 51 разрез, а также 54 обогатительные фабрики и установки. Ранее в интервью ТАСС врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщал, что из-за перехода на открытую добычу угля (разрезы) регион получил серьезную нагрузку на экологию, разрезы очень быстро приблизились к населенным пунктам, стали влиять не только на природу, но и на жителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Цивилев, Сергей Евгеньевич
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
2
Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках
3
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика
6
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости