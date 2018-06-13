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Руководители компании-застройщика осуждены в Новосибирске за хищение 1 млрд руб. дольщиков

Сибирь
13 июня, 14:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, июня. /ТАСС

Сообщается, что квартир в жилом массиве "Закаменский ожидают около четырех тысяч дольщиков и членов их семей

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НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска в среду вынес приговор четырем руководителям компании "Неоград-Инвест", признав их виновными в хищении у дольщиков 1 млрд рублей. Они осуждены к реальным и условному срокам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

ГК "Неоград" начинала строительство крупнейшего в Новосибирске долгостроя - жилого массива "Закаменский", квартир в нем до сих пор дожидаются около 4 тысяч дольщиков и членов их семей.

"Сегодня, 13 июня 2018 года Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителей ООО "Неоград-Инвест" 42-летнего Владимира Аксенова, 56-летнего Олега Бикбулатова, 71-летней Екатерины Гремитских и 51-летней Натальи Обуховой", - говорится в сообщении.

Суд приговорил Обухову к пяти годам колонии общего режима, Аксенова и Бикбулатова, соответственно, к 4 годам 10 месяцам и 4 годам 6 месяцам колонии-поселения. Гремитских осуждена условно к 4 годам 10 месяцам. Чтобы потерпевшие могли взыскать похищенные у них деньги, суд оставил в силе арест на имущество осужденных.

Все четверо признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ), а Обухова еще и в пособничестве мошенничеству (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В суде установлено, что с 2007 года по 2014 год Аксенов, Бикбулатов, Гремитских, Обухова и заключивший ранее досудебное соглашение со следствием Артем Коротков без разрешения на осуществление строительства заключали с гражданами договоры займа и предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов, получая деньги по обязательствам. Для создания видимости строительства многоквартирных жилых домов по улице 5-я Кирпичная Горка подельники с осени 2008-го года приступили к строительству одного жилого дома, а с осени 2010-го - второго дома. В действительности строить многоквартирные жилые дома в микрорайоне Закаменский они не собирались.

При заключении договоров участия в долевом строительстве пяти многоквартирных жилых домов были похищены деньги более 600 человек на общую сумму более 1 млрд рублей.

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