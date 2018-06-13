Торговый центр и "Дом печати" в Омске эвакуировали из-за сообщений о минировании

ОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Старейший торговый центр "Омский" и здание "Дом печати", где размещаются редакции нескольких СМИ, эвакуированы в Омске из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Поступили сообщения о минировании торгового центра "Омский" и здания по адресу Маркса, 39, где находится ООО "Омские СМИ". Объекты эвакуированы, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, из-за сообщений о минировании эвакуированы также ТЦ "Флагман" и магазин "Ашан", который расположен в крупнейшем в Омске торговом комплексе "Мега".

Серия сообщений об обнаружении опасных предметов в омских ТЦ поступала перед праздниками. 8 июня были эвакуированы торговые комплексы "Триумф" и "Фестиваль", 10 июня ТЦ "Флагман" и торговый комплекс "МЕГА". Во всех случаях подозрительные предметы не были обнаружены.

Торговый центр "Омский" расположен в самом центре города, на пересечении главных транспортных магистралей, откуда отсчитывается нулевой километр. Комплекс был построен в 1984 году в стиле постмодерн по проекту архитектора Юрия Земцова, который получил Государственную премию РСФСР за этот объект.