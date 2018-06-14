Сильный ветер, ливни и град прогнозируют в Хакасии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Хакасии в четверг и пятницу ливни, град и порывы ветра до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"По информации Хакасского гидрометцентра, 14-15 июня на территории Хакасии ожидаются ливни, грозы, град, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Специалисты ГУ МЧС России по Хакасии призывают граждан проявить максимальную осторожность и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

В главке отметили, что непогода может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

Предупреждение об аномальных метеоусловиях направлено главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств, объектов экономики.