В Кузбассе более 150 детей вывезли из детского лагеря из-за проблем с водой

КЕМЕРОВО, 14 июня. /ТАСС/. Более 150 детей были вывезены из детского лагеря "Звездочка" в Междуреченске Кемеровской области, деятельность учреждения приостановлена на 30 суток из-за проблем в системе водоснабжения, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону в четверг.

"В лагере было 152 ребенка, 15 из них доотдыхают в другом лагере, куда их перевезли, остальных забрали родители <...> Родителям должны вернуть деньги за неиспользованный отдых", - сказала собеседница агентства.

По данным надзорного органа, в лагере не была проведена проверка качества воды после ремонтных работ в системе водоснабжения. Специалисты Роспотребнадзора из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства составили протокол об административном нарушении, а Междуреченский городской суд приостановил работу лагеря на 30 суток.

Оздоровительный лагерь "Звездочка" входит в санаторий- профилакторий "Романтика". По данным выписки ЕГРЮЛ, ООО "СП Романтика" владеет "Разрез Томусинский". Он в свою очередь аффилирован с угольной компанией "Южный Кузбасс" группы "Мечел".

На сайте санатория отмечается, что на его территории есть три жилых корпуса общей вместимостью 200 человек. Также уточняется, что корпус № 1 летом полностью занят отдыхающими детьми из оздоровительного лагеря.

Получить комментарий представителей организации ТАСС пока не удалось.